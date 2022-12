Manovra | alla Camera il dibattito sulla fiducia

Agenzia ANSA

23 dic 19:20 Nuovi errori in tabelle, due emendamenti del governo Ci sono due errori in altrettante tabelle allegate, sulla quale la Camera è chiamata a votare questa sera la ...CI sono due errori in altrettante tabelle allegate, sulla quale la Camera è chiamata a votare questa sera la fiducia. Il governo avrebbe già presentato due emendamenti per le correzioni. Le tabelle - insieme ai due emendamenti - verranno ... Manovra:prosegue l'esame a singhiozzo, tensione maggioranza-opposizione Venerdì, 23 dicembre 2022 Home > aiTv > Manovra, Foti (Fdi): “Verrà approvata questa notte come avevamo, detto entro il 24 dicembre” (Agenzia Vista) Roma 23 dicembre 2022 “Questa notte verrà approvata ...(Agenzia Vista) Roma 23 dicembre 2022 “Manovra assolutamente inadeguata, dannosa per il paese che lo accompagna in recessione. Aumenta le diseguaglianze e le ingiustizie sociali. Proteste in aula Tu ...