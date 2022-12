L’Argentina di Messi e Di Maria | un Mondiale da sogno

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ilin Qatar è terminato da pochi giorni e ha vistotrionfare e festeggiare un trofeo che mancava da 36 anni. L’Albiceleste aveva bidi alzare la coppa al cielo, spinta da un forte senso di orgoglio e di attaccamento al paese e guidata da– in primis – e Di, verosimilmente al loro ultimo. Alla pulce mancava solo questo riconoscimento in bacheca, mentre El Fideo voleva coronare ildi una vita. Due carriere diverse ma lo stesso destino: segnare in finale e portare a casa la coppa. Argentina, ildiNon basterebbero semplici statistiche per spiegare la sconfinata classe di Leo. All’età di 35 anni il numero 10 argentino, dopo aver vinto tutto, ha ...