(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ladell’ex arbitro internazionale,: «Chi ha giocato ora potrebbe essere apripista e diventare arbitro», responsabile del settore arbitrale della Premier League, ha proposto di aprire le porte agli ex giocatori, invitandoli a diventare. Di seguito le sue parole. EXCOME– «Dobbiamo guardare a come possiamo attirare gente e abbiamo sempre faticato a coinvolgere ex giocatori, sono sicuro che ci sarà qualcuno che vorrà essere un apripista. Qualcuno che abbia giocato nella Football League, perché chi ha fatto parte di club di vertice magari ha altre opportunità». PROFILO IDEALE – «Chi ha avuto un’onesta carriera, con una buona conoscenza del calcio, magari va per la trentina ed è reduce da ...

Calcio News 24

Peter Johnson, co - responsabile del venture presso BrevanDigital, ha affermato che i ... intende cambiare le cose con la suadi legge sulle stablecoin . Il disegno di legge propone di ...... la nascita di un mito Non c'è dubbio alcuno sul fatto che la strabiliante scoperta di... apprezza la storia che gli viene, riguardante un mago in vita da ben 3000 anni, sopravvissuto ... La proposta di Howard Webb: «Gli ex calciatori diventino arbitri» Howard Webb, responsabile del settore arbitrale della Premier League, ha proposto di aprire le porte agli ex giocatori, invitandoli a diventare arbitri. Di seguito le sue parole. EX CALCIATORI COME ...