Gianluca Vialli | va a trovarlo la sorella | le ultime notizie dall’ospedale

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ladiè volata a Londra, verso l’ospedale dove lui è ricoverato. Da qualche giorno, il dirigente sportivo è ricoverato a causa della ricomparsa dei sintomi legati al tumore al pancreas. Sono giorni di preoccupazione per, che sta lottando contro il tumore che gli è stato diagnosticato nel 2017. Perché laè corsa da lui? Le sue condizioni., lalo raggiunge in ospedale: cos’è successo Sabato la madre 87enne, Maria Teresa, e del fratello Nino, hanno fatto visita al dirigente sportivo. Sono poi rientrati a Cremona lunedì per il Natale. A breve, fa sapere il Corriere della Sera,potrà contare sulla compagnia della ...

