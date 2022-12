Autonomia differenziata | docenti reclutati su base regionale e programmi differenziati? Frassinetti rassicura | “Escludo si possa procedere così”

la Repubblica

regionalescontro inevitabile fra FdI e Lega Quella dell'è una questione spinosa per il governo guidato da Giorgia Meloni. In effetti, su... Anche ...Il mondo dell'istruzione come il calciomercato: chi offre di più vince. La riforma Calderoli sull'apre a una scuola regionalizzata, à la carte. Con quel che ne consegue: il rischio di professori assunti dalle Regioni e non più dal ministero dell'Istruzione, cioè dallo Stato. Autonomia differenziata, “Non per noi ma per tutti”: il no delle associazioni al progetto che "frammenta la R… Il mondo dell’istruzione come il calciomercato: chi offre di più vince. La riforma Calderoli sull’autonomia differenziata apre a una scuola regionalizzata, à la carte.“In questa Finanziaria ci sono scelte che non convincono. Mi riferisco innanzitutto all’introduzione in una legge di bilancio, di norme che riguardano ...