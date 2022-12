Ultime Notizie Roma del 22-12-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Corona buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale la manovra per oggi in aula alla camera anche se in ritardo rispetto al previsto perché il testo potrebbe dover tornare in commissione per via di un emendamento che stanzia 450 milioni per i comuni e sarebbe senza copertura trova enorme va in commissione una nuova stretta sul reddito di cittadinanza scompare l’offerta di lavoro congrua arriva invece il reddito alimentare perché in povertà assoluta lo smart Working è provocato al 31 marzo ma solo per i fragili per Bianca il 31 dicembre i tempi per il superbonus al 110% per il tetto di €60 Sul post tornano le multe ai commercianti si sdoppia 18app premio merito ed equità dice bonus psicologo sale €1500 e Sara permanente si ha la caccia ai cinghiali in città il Consiglio dei Ministri vale il decreto milleproroghe via libera ...