Rigassificatore Piombino | via libera dal Tar | respinto ricorso sindaco ' Non ci sono rischi'

(Di giovedì 22 dicembre 2022) - I lavori andranno avanti nonostante la resistenza del primo cittadino (di FdI). Per il Tribunale amministrativo del Lazio non c'è alcun pericolo per la pubblica incolumità

Agenzia ANSA

- I lavori andranno avanti nonostante la resistenza del primo cittadino (di FdI). Per il Tribunale amministrativo del Lazio non c'è alcun pericolo per la pubblica incolumità...amministrativo del Lazio negare la sospensione cautelare dell'Ordinanza commissariale relativa al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di unnel Porto di, ... Rigassificatore Piombino,Tar respinge richiesta sospensiva A darne comunicazione il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani durante la seduta del Consiglio regionale. “Oggi ha vinto l’Italia. Adesso importante trovare un dialogo con il sindaco” Firenze ...I lavori andranno avanti nonostante la resistenza del primo cittadino (di FdI). Per il Tribunale amministrativo del Lazio non c'è alcun pericolo per la pubblica incolumità ...