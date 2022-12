Monte Saresano | on Dori AVS | “Il Ministeri dell’Ambiente chiede informazioni alle autorità locali”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Bergamo. “Ho depositato due nuove interrogazioni al Ministeroperre al Governo i fondi per la messa in sicurezza dele perre una verifica da parte del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri al fine di evitare che possa verificarsi un disastro ambientale irreversibile nel lago di Iseo”, afferma. Come noto, poche settimane fa Regione Lombardia ha disposto uno stanziamento di oltre 4 milioni di euro per le opere di mitigazione della frana del. Tuttavia, un anno fa, in risposta a una mia interpellanza alla Camera, il Ministero della Transizione ecologica aveva affermato che la Regione aveva stimato in circa 15 milioni il costo totale dei lavori. Mancano quindi all’appello ancora oltre 10 ...