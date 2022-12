Libretto Smart | Poste Italiane regala un viaggio di lusso

(Di giovedì 22 dicembre 2022) I nuovi titolari diassociato all’app BancoPosta potranno partecipare a un concorso a premi del valore di 3.050 euro, che mette in palio un soggiorno dicon tanto di volo in elicottero sulle Alpi. Per partecipare è sufficiente aprire un: si ha tempo fino al 31 gennaio 2023. L’estrazione dei premi, invece, avrà luogo il 28 febbraio 2023. In Volo con: cosa fare per partecipare al concorso Il periodo di validità del concorso è dal 16 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023. Per partecipare all’occasione di vincere un soggiorno dicon volo in elicottero sulle Alpi, bisogna seguire questa procedura: Aprire online il, tramite il sito ...

Libretto Smart: con Supersmart Premium un salvadanaio al 3% Poste Italiane fa il regalo di Natale: ecco come funziona la nuova offerta dal rendimento interessante sul libretto di risparmio.C'è chi potrà andare in vacanza gratis, grazie a Poste Italiane, con questo Libretto Postale associato all'App BancoPosta. Ecco come.