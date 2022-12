Lazio | Rocca | “In campo per migliorare qualità della vita dei cittadini | in sanità intervenire sul Recup”

Adnkronos

"Francescoè un candidato che va rispettato. Lo batteremo. Non rappresenta il nuovo". Così il candidato alla presidenza della regione, Alessio D'Amato, parlando con i giornalisti a margine della ...'Francescoe' un candidato che va rispettato. Lo batteremo. Non rappresenta il nuovo'. Cosi' il candidato alla presidenza della regione, Alessio D'Amato, parlando con i giornalisti a margine della ... Regionali Lazio, Francesco Rocca è il candidato del centrodestra Gioventù bruciata e rinascita del candidato di FdI. Da ragazzo lo chiamavano “Ketchup”, e infatti sta bene su tutto. Underdog e araba fenice: ora è il presidente della Croce Rossa ...Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su 'Accetta' o rifiutarne l'uso facendo click su 'Continua senza accettare'. (ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Francesco Rocca è un can ...