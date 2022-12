Il pranzo di Natale | ossia l' amore per i poveri e la loro inclusione nella comunità

il Resto del Carlino

Questi pranzi, divenuti un'icona delin cui nessuno è escluso, sono l'oggetto del bel volume curato da monsignor Vincenzo Paglia Ildi, edito da San Paolo (2022 pp. 126, 10). Le ...Siamo pronti, si puo fare! E cosi nasce " Acon il Cuore " un' iniziativa della ... per rendere ilun momento di festa per tutti. Un ringraziamento Speciale per il supporto e l'aiuto all'... Natale con i tuoi, ma a Pesaro il pranzo è al ristorante: "Siamo a livelli pre Covid" L'Oste di Lucca non si ferma mai. E' questo il messaggio enogastronomico che Chiara e Matteo Del Magro con mamma Luana vogliono lanciare affinché i potenziali commensali, lucchesi e non solo, sappiano ...Natale si festeggia anche a tavola. E tra gli amanti della cucina gourmet è già scattata la corsa ai "Menù di Natale" dei ristoranti stellati per analizzare ...