Governo - Multe e cartelle esattoriali | le novità della legge di Bilancio 2023

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Blocco dell'aumento delledall'1 gennaioe rottamazione - parziale e non generalizzata - dellederivanti da violazioni di norme del CodiceStrada, oltre alla riattivazionesocietà Stretto di Messina nella prospettivarealizzazione del Ponte. Queste, in estrema sintesi, leche riguardano il mondo dell'auto e delle infrastrutture stradali al terminelunga maratona che alla commissioneCamera dei deputati ha ritracciato in parte le misure contenute nel disegno diapprovato dallo scorso novembre. Provvedimento che, peraltro, già conteneva il congelamento degli importi delle ...

CorCom

Approvato anche l'emendamento che esclude dalla cancellazione automatica le sanzioni amministrative, comprese le. Inoltre i Comuni possono decidere di non applicare la norma. Così ilha ...... ad esempio dai Comuni per le, infatti non possono essere rottamate lestradali . ...di chi già stava per stappare lo spumante per festeggiare il risparmio che gli aveva regalato il... Pagamenti digitali e Pos, dietrofront del Governo: multe per chi si ... Il governo di Giorgia Meloni ha posto la fiducia alla Camera per quanto riguarda la manovra di bilancio. Ecco le ultime novità.I Comuni possono decidere di non aderire allo stralcio. Ecco come il contribuente viene a conoscenza della scelta.