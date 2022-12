Charlene di Monaco in dolce attesa? Il Principe Alberto finalmente rompe il silenzio | grande annuncio

(Di giovedì 22 dicembre 2022)diè tornata a pieno ritmo al suo ruolo istituzionale all’interno del Principato, ma secondo alcune voci lassa potrebbe essere incinta. Ma le cose stanno davvero così?disembra esserein ottima forma e l’ha dimostrato anche con l’ultima foto ufficiale scattata insieme a tutta la sua splendida famiglia, si tratta della cartolina di Natale di quest’anno in cui lei, il consorte, e i gemelli sono apparsi sereni e sorridenti.diè incita?diil(Ilovetrading.it)Da un po’ di tempo, però, si vocifera che l’ex campionessa olimpionica possa essere incinta. Ma sarà vero? E cosa dice ...

DiLei

In un'intervista aMatin , Charl ne didice che oggi si sente molto meglio rispetto agli ultimi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...In un'intervista, la principessa Charlène di Monaco parla – per la prima volta dopo l'infezione all'orecchio, al naso e alla gola – della sua salute, del marito Alberto e del suo rapporto con i gemell ...