Calciomercato Inter | Thuram la priorità in entrata

CalcioNapoli24

1 La Juventus, l', il Tottenham, nelle ultime ore anche il Toronto : sembra che l'Italia, l'Europa e un po' tutto il mondo vogliano Chris Smalling. D'altronde, la situazione del difensore centrale, 33 anni, fa ...Calhanoglu, il confronto con il passato: 'Sono più cattivo che al Milan' 'Voglio essere sempre più importante per l'- spiega - Qui mi hanno aiutato da subito e mi hanno fatto sentire a mio agio'... Calciomercato Inter, colpo Koulibaly! Arriva così E per la Champions ho strane sensazioni, positive..." Tra presente e futuro, Hakan Calhanoglu dice tutto sui suoi prossimi obiettivi con l'Inter e il rinnovo di contratto, che scade nel 2024. Su quest ...Milano, 22 dic. - (Adnkronos) - Se Ausilio mi ha già chiamato per il contratto in scadenza No, non ancora. Ho voglia di parlarne, aspetto sia lui a chiamarmi. Intanto Piero appena sono arrivato all..