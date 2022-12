Beatrice Quinta si tatua il nome di Dargen D’Amico | la posizione scelta fa discutere | “Sei fuori”

(Di giovedì 22 dicembre 2022)siildi, lafacontinua a far parlare di sé: la cantante, reduce da X Factor, dopo aver pubblicato un video sui social in cui restava completamente nuda nella metropolitana di Milano, si èta ildel suo mentore. L’interprete lo aveva promesso proprio durante il talent canoro: “Una volta che avremo finito qui,ti prometto che mi tatuo il tuo”. E così ha fatto: lo scorso 19 dicembre, infatti,ha postato sui social le foto con ilggio ...

TGCOM

... le immagini del video 'Ogni volta' I FUNERALI A ROMA Lando Buzzanca, l'ultimo saluto all'attore scomparso ANNUNCIO VIA SOCIAL Rumer Willis è incinta: guarda le foto DOPO X FACTOR, ...si è tatuata il nome del rapper e produttore. In quale parte del corpo lo ha fatto Ai lati del seno, con "Dargen" da una parte e "D'Amico" dall'altra . A riprova di quanto fatto un ... Beatrice Quinta si mette Dargen D'Amico sulla pelle: ecco dove lo ha tatuato Muore travolta sui binari della stazione ferroviaria di Fara Sabina-Montelibetti (Rieti). Una ragazza è deceduta questa mattina in un tragico incidente ferroviario. Secondo quanto ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...