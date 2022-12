Roma | occhi su un giovane del Modena

Calciomercato.com

...motivo di orgoglio per tutta la nazione e contribuira' a rafforzare l'immagine del Paese aglidel mondo in relazione all'organizzazione dei grandi eventi internazionali. La maestosita' di..., 21 dic - Non è Natale, ormai, senza i talebani del presepe e della recita natalizia: i Grinch laicisti che si sono dimenticati come da bambini sgranassero glidavanti alle statuine della ... Fiorentina e Roma interessati ad giovane difensore del Modena ... Calciomercato Fiorentina, i viola hanno messo gli occhi su un giovane difensore dell'Atalanta in forza al Modena. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport oggi in eidicola, la Fiorentina avrebbe ...ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato uno spettacolo bellissimo, ci ha fatto emozionare”. Il presidente della Federazione ...