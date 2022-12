Nel 2022 eseguiti 135 trapianti d’organo in Puglia | anno record

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) BARI – Ilè stato, ancora una volta, unper iin. Al Policlinico di Bari sono statidal 1° gennaio al 22 dicembre: 135. Superati anche i 123realizzati lo scorso, che già aveva fatto segnare undall’istituzione del Centro regionalenel 1992. I dati sono stati presentati questa mattina nel corso di una conferenza stampa in cui sono intervenuti il presidente della Regione, Michele Emiliano; il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore; il coordinatore del Centro Regionaleprofessore Loreto Gesualdo. In ...

