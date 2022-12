Miguel Gotor confessa in pubblico un falso storico nella serie TV ‘Esterno Notte’ Ma è davvero un errore?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “Caro Marco, l’abbiamo fatta grossa” dice, scherzando con Marco Bellocchio, dopo averto per la prima volta, in, al regista, di aver commesso un “” come consulenteTv “Esterno notte”. Si riferisce alla scena in cui Aldo Moro e la brigatista Adriana Faranda si stringono la mano in segno di pace,chiesa di Santa Chiara. È vero che il Presidente della DC andava spesso lì a pregare. È altrettanto vero che alcuni esponenti delle BR, e la stessa Faranda, hanno dichiarato di frequentare quel luogo di culto, come una delle rare occasioni per vedere Moro da vicino. Ma la stretta di mano è una licenza artistica del regista e, parrebbe, “un autogol” del consulente ...