Inchiesta Juventus | Gazzetta | la Figc spinge sugli stipendi | i giocatori coinvolti rischiano la squalifica

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ladello Sport oggi in edicola fa il punto sull’che coinvolge la, con le accuse sui bilanci che hanno portato la dirigenza bianconera alle dimissioni. Sulla vicenda indaga anche la Procuraguidata da Giuseppe Chiné, che si sta concentrando maggiormente sulla cosiddetta manovra, che secondo i magistrati nasconde un “falso”. L’accordo del 2020, presentato come una rinuncia a quattro mesi di emolumenti, in realtà conteneva la cancellazione di un soloo, con il resto della somma inviato nella stagione successiva: “Da qui tutti i reati ipotizzati, aggravati dal fatto che la Juve è una società quotata in borsa”, ricorda la rosea. La Procura federale ha aperto un altro fascicolo sui procuratori protagonisti delle trattative e loro ...