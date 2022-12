Dana è appena entrata e ha gia litigato con vari vipponi VIDEO

Grande Fratello

La new entry della casa, taleSaber, modella di origine marocchina, ha rivelato di avere avuto ... 'torno a casa mia, stappo una bottiglia di lambrusco'. Dea VernaDopo aver annunciato grandi novità, tra cui l'arrivo di due nuovi vipponi (Saber e Andrea ...con l'ex di Belen Rodriguez per averla dimenticata così in fretta ed essere capitolato non... Un acceso scontro tra Dana Saber e Patrizia Rossetti - Grande ... Nella Casa di #GFVIP la cucina e i turni delle pulizie continuano ad essere motivo di scontro. Durante la preparazione del pranzo, Dana – dopo essersi recata in cucina – decide di lavare alcune stovig ...La seconda parte di stagione sarà fondamentale per De Ketelaere: continuassero i problemi, il Milan saprebbe come sostiurlo ...