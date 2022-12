Calciomercato Juventus | Alex Sandro rimane fino a giugno | ma non è l’unico

CalcioMercato.it

, incredibilmente, il bomber serbo potrebbe lasciare Torino per una cifra di 90 milioni: dettagli sulle trattative. Lapensa al futuro e lo fa adesso. Tra i possibili, ...Commenta per primo Latorna su FIFA 23 dopo la parentesi su eFootball e si prepara a partecipare alla eSerie A sul celebre titolo di EA SPORTS. E lo fa in grande. Nella giornata di ieri, in un evento all'Allianz ... Finalmente Juve: ingaggio a zero, ma dipende dal Barcellona L' Inter sta continuando a monitorare il mercato dei portieri in vista delle scadenze dei contratti di Samir Handanovic e Alex Cordaz, che termineranno a giugno 2023. Il posto da titolare è ormai sald ...Dalla Francia rimablzano le voci su Zizou e il suo amore per la maglia bianconera: la situazione societaria tra rinnovamento e risultati ...