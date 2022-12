(Di martedì 20 dicembre 2022) Le condizioni di Gianluca, 58 anni, si sono aggravate. Lo riporta anche ladello Sport. Ieri da, dove l’ex attaccante si è trasferito a vivere anni fa, è arrivata la notizia che le sue condizioni si sono aggravate al punto da obbligarne il ricovero nella clinica doveaveva già sostenuto i due cicli di chemioterapia per il tumore al pancreas scoperto nel 2017. Il momento è molto delicato: la prova è il viaggio della87enne Maria Teresa,nel pomeriggio da Cremona per l’Inghilterra. Un segnale che confermerebbe ciò che nessuno si augurava, ovvero che la malattia è tornata a bussare in maniera crudele alla porta di Gianluca. Che qualcosa stesse succedendo, purtroppo, è parso evidente mercoledì scorso, quando l’ex bomber, attraverso il sito della ...

In pochi giorni il mondo del calcio ha subito uno scossone devastante. Tra la morte di Sinisa Mihajlovic a causa di una formadi leucemia e l'annuncio di Gianlucadi 'sospendere i suoi impegni professionali presenti e futuri' a causa di un tumore neuroendocrino al pancreas, un oscuro alone di rabbia e tristezza ......a Sinisa Mihajlovic il campione serbo scomparso a 53 anni dopo aver lottato contro una forma... "Bisogna approfondire alcune malattie , mi risulta che anchestia male, c he potrebbero ... Vialli è grave, la madre è partita per Londra (Gazzetta) - ilNapolista Vialli lascia la Nazionale a causa di motivi di salute. Il campo delegazione dell'Italia da tempo lotta contro una terribile malattia.Vialli si ferma: svelato il motivo Gianluca Vialli vista la sua grave malattia, ovvero un tumore al pancreas che lo sta tormentando da cinque anni, ha deciso di dire addio alle sue faccende. Queste le ...