Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2022 ore 09 | 15

(Di martedì 20 dicembre 2022)DEL 20 DICEMBREORE 09:05 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. ANCORA DISAGI PER CHI STA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE IN CORSIA DI SORPASSO AL KM 5,6 CIRCA. AL MOMENTO SEGNALIAMO CODE IN DIREZIONE CENTRO TRA IL RACCORDO ANULARE E LO SVINCOLO DI FIORENTINI CRITICA ANCHE LA VIABILITA’ SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA PER VIA TUSCOLANA E IL NODO CON LA A24TERAMO PER TRAFFICO CODE A TRATTI TRA CASSIA E VIA DEL MARE IN INTERNA FORTI RALLENTAMENTIO TRA LA DIRAMAZIONENORD E LA NOMENTANA E POI TRA CASILINA E ARDEATINA CODE SULLAFIUMICINO PER CHI VIAGGIA VERSO IL CENTRO DAL ...