Torna a casa Messi Leo sbarca con la coppa e rianima un' Argentina spaccata e povera

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il rientro in patria dei campioni del mondo in un Paese che ha il record planetario dell'inflazione e dove il 45% delle famiglie vive sotto la soglia della povertà: ora tutti si identificano in una squadra forgiata da un'etica del lavoro e del sacrificio che non si vedeva dai tempi di Maradona