Su Rai1 per Natale il doc di Metalli che racconta il vero Pavarotti

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 20 dicembre 2022) (Adnkronos) – Uno speciale del Tg1 a cura del giornalista Leonardogirato tra l’Italia e gli Stati Uniti, New York e Washington DC,la vera storia di Luciano, il re dei tenori. Maestro di scuola con la passione per la lirica ereditata dal papà Fernando panettiere a Modena dal 1940 e tenore amatoriale della Corale Rossini nella città del bel canto. Tutto ebbe inizio proprio in quel forno dove Luciano dava ogni tanto una mano al papà, la mamma Adele lavorava nella manifattura tabacchi e la sorella Gabriella voleva diventare insegnante di educazione fisica come lui. Parte da qui “Voglio vivere così….e felice Canto!la vera storia”, in onda suil 25 dicembre alle 22.40 dopo il programma di Alberto Angela. Il doc diraccoglie tutte ...