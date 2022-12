Kostic è deluso e punta i piedi | tutte le novità sul serbo che non ti piaceranno

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 20 dicembre 2022) Filippuò essere il giocatore della svolta della Juve, ma il balcanico non sembra più così convinto nel volere rimanere a Torino. Il Mondiale sicuramente regala grandi sorprese e soprattutto porta anche a delle delusioni importanti, con la Serbia che per l’ennesima volta non è stata in grado di passare il girone iniziale della più importante competizione al mondo. Questo sicuramente ha portato una serie di problemi anche in casa juventina, considerando come due dei suoi più importanti giocatori vestano proprio la maglia della nazionale balcanica, con Filipche a questo punto sembra intenzionato ad avere chiarimenti sul futuro. LaPresseQuando si fa riferimento infatti all’ex giocatore dell’Eintracht Francoforte non si può in alcun modo negare il fatto che stiamo parlando di uno dei migliori laterali sinistri del mondo. La sua strapotenza ...