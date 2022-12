Juventus-Rijeka in tv | canale | orario e diretta streaming amichevole invernale 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 20 dicembre 2022) Le indicazioni per vedere in tv, partita valida comein preparazione alla ripresa del campionato, ormai tra sole due settimane. I bianconeri arrivano dalla vittoria di prestigio contro l’Arsenal, ottenuta nonostante una formazione piena di giovani, viste le assenze dei giocatori impegnati ai Mondiali. Ora, la sfida ai croati, penultimo impegno prima del ritorno della Serie A. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 14:00 di giovedì 22 dicembre, con la partita che, salvo diverse indicazioni nelle prossime ore, non sarà visibile in. Occorrerà quindi fare riferimento ai canali social delle due squadre per avere aggiornamenti. SportFace.