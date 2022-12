Ginnastica | il dossier sulle 197 ragazzine presunte vittime di abusi | «Botte con le clavette | sgambetti e cibo negato»

Leggi su open.online

(Di martedì 20 dicembre 2022) Oggi nella sede della Stampa Estera a Roma l’associazione Change the Game presenterà undenunce di 197su presuntinel mondo dellaritmica. Non solo i fatti della “Casa delle Farfalle” di Desio. Ma episodi accaduti nelle palestre di 15 regioni italiane che riguardano bambine e ragazze dagli 8 ai 22 anni. Tutte affidate a coach di chiara fama. E tutte finite nel tunnel dei maltrattamenti, secondo il: body shaming, privazioni alimentari, discriminazioni e persino percosse per un biscotto in più. E ancora: allenamenti della durata di sei ore per atlete piccolissime, a volte anche isolate dalle coetanee e dal sistema scolastico. Oltre a genitori che non denunciano perché sperano di fare della loro bambina un’atleta vincente. E pagano ...