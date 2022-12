Campionati di Lingue e Civiltà classiche | XI edizione | iscrizioni entro il 10 febbraio

IVG.it

... nel nome dello sport, persone di differenti Nazioni, culture,e tradizioni, è stato ... negli ultimi anni, grandi eventi dedicati a questa disciplina come iItaliani Assoluti e la ...Grandi soddisfazioni e medaglie per il Club des Sports sono arrivate daiitaliani di ginnastica ritmica di Rimini, andati in scena da giovedì 8 a domenica 11 ...Dopo una laurea ine ... Campionato Nazionale delle Lingue, in semifinale tre studenti del Liceo Calasanzio