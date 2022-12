Albero di Natale prende fuoco in un ristorante a Londra

ChietiToday

All'interno del ristorante MNKY HSE, nel quartiere di Mayfair a Londra, il 19 dicembre ha preso fuoco undi: l'incendio ...Una donna ha fatto irruzione nella casa di a lunedì e ha cercato di rubare i regali che si trovavano intorno al suodi . L'attore era in casa al momento del furto, ha detto la polizia. Alle 2:45, gli agenti hanno visto la donna di 30 anni nota alla polizia 'per numerosi arresti per furto con scasso', entrare ... Ecco l'albero di Natale delle periferie: a Sant'Anna è l'opposizione ad accendere le luminarie Una donna ha fatto irruzione nella casa di Robert De Niro a New York lunedì e ha cercato di rubare i regali che si trovavano intorno al suo albero di Natale. L'attore era in ...Al via la nuova campagna natalizia di raccolta fondi del Consorzio Forestale sulla piattaforma di crowdfunding ...