Valanga in Val d' Aosta | morto scialpinista a circa 2 500 metri di quota

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Unostamattina nel vallone dell'Arp, sopra Courmayeur in Valle d’, a2.500di, dopo essere stato travolto da una. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano, che ha recuperato il corpo e lo ha trasportato a Courmayeur, per le operazioni di riconoscimento. Illeso il compagno di gita che era con lui. La notte scorsa, inoltre, è morta in ospedale la donna francese che ieri è stata travolta da unain Valgrisenche: era stata trasportata al Parini diin condizioni disperate.

L'uomo, intorno all'ora di pranzo, era stato travolto da unainVeny. La vittima era con un compagno che è rimasto illeso.Tragico incidente a Courmayeur: uno scialpinista torinese ha perso la vita questa mattina, poco prima delle 12, in zona dell'Arp, inVeny a causa di una. Sul posto i tecnici del soccorso alpino valdostano che hanno l'uomo per cui purtroppo c'era nulla da fare. La vittima era con un compagno che è rimasto illeso. La ... E' lo psicologo torinese Marco Neppi Modona la vittima della valanga a Courmayeur Il 52enne, professore associato di Neuropsicologia all'Università di Torino, stava praticando un fuori pista a 2700 metri di quota ...Una valanga si è staccata nella zona dell'Arp a Courmayeur, in Val Veny, a 2.500 metri di quota, travolgendo uno scialpinista torinese. L'uomo è morto. La salma è stata portata a Courmayeur per le ope ...