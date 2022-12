Sergio Mattarella | come sta | le ultime notizie dal Quirinale

(Di lunedì 19 dicembre 2022), il Presidente della Repubblica, è risultato positivo al Covid. Il Capo dello Stato non ha sintomi.comunica l’Ufficio stampa del, è stata annullata la cerimonia di scambio degli auguri con i rappresentanti delle Istituzioni, delle forze politiche e della società civile, prevista per domani, martedì 20 dicembre, e anche la sua partecipazione alla Conferenza degli Ambasciatori italiani al ministero degli Affari Esteri, in programma invece mercoledì 21 dicembre. Da una decina di giorni il Presidenteè positivo al Covid: ha scoperto la positività dopo essersi sottoposto a un tampone a seguito di qualche linea di febbre. “È sostanzialmente asintomatico e continua a occuparsi dei suoi compiti, pur isolato nel suo appartamento al”, ...

