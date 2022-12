Scuola | Fontana | “Lombardia eccellenza | ma bisogna fare di più”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 19 dicembre 2022) SESTO SAN GIOVANNI – “Il ministro Valditara ha ribadito che quella lombarda è un’a livello italiano paragonabile alle eccellenze europee. Da parte nostra, dei nuovi fondi europei una parte consistente verrà investita per ampliare la formazione perché l’Italia è sicuramente in arretrato rispetto al resto d’Europa. Laè avanti, ma dobbiamodi più”. Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio, che questa mattina ha accompagnato il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara nella sua prima uscita pubblica in una. L’istituto scelto per la visita istituzionale, le “Opere sociali don Bosco Salesiani”, si trova nel quartiere Rondinella di Sesto San Giovanni., come il ministro, sottolinea poi il problema del ...