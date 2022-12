Sci Alpino | piccola lesione meniscale con edema al ginocchio destro per Vinatzer

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Lo sciatore azzurro Alex, dopo essersi ritirato dalla prima manche del gigante maschile in Alta Badia a causa di un’inforcata, si è sottoposto ad una risonanza magnetica presso la SportClinic di Ortisei, dove hanno evidenziato una, con conseguenteal, che saranno trattati con fisioterapia nei prossimi giorni. Lo stesso atleta italiano si è detto fiducioso per un suo rapido recupero: “Farò il massimo per partecipare allo slalom di Madonna di Campiglio di giovedì 22 dicembre, un appuntamento al quale tengo molto. Prenderemo una decisione definitiva solamente il giorno precedente alla gara”. SportFace.

