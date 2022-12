Qatargate | la decisione dei giudici di Brescia | «La moglie di Panzeri può essere consegnata a Bruxelles»

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La Corte d’appello diha accolto la richiesta dei magistrati belgi – che stanno indagando sul presunto caso di corruzione e riciclaggio a– dando il via libera al mandato di arresto europeo nei confronti di Maria Dolores Colleoni, ladi Antonio. La donna, 67 anni, è stata arrestata insieme alla figlia Silvia e si trova ai domiciliari. Davanti ai, ha negato di aver speso 100mila euro per una vacanza e di non saper nulla degli affari di suo marito. In mattinata, la procuratrice di, Giovanni Benelli aveva chiesto che venisse accolta la richiesta relativa al mandato d’arresto europeo del giudice Michel Claise. Ihanno posto la condizione in base alla quale «qualora la signora dovesse...

