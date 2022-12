Mondiali | Mbappé consola la Francia | ' Torneremo'

ItaNews24

La formula vincente da anni sul web è andata in gol anche neidi Rai1. L'ultima puntata, ...della Bobo Tv è entrato nel merito della partita (parlando dei gol o delle giocate di Messi e)...Sì, perché come chi sa chi ama il calcio come sport e non come show, inon finiscono al ... e non all'inizio come l'avversario battuto ieri Kylian, già campione 4 anni fa con la sua ... Mondiali 2022, Messi miglior giocatore e Mbappé capocannoniere ...