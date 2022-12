Matthaus attacca Cristiano Ronaldo | ' E' stato il più grande flop del Mondiale'

Corriere della Sera

GeorginaSantos: 'Ha sbagliato' Su CR7 è arrivata l'immediata risposta della compagna ... Ecco la top 30 all - time 32) LUKA MODRIC (Croazia): 150 presenze in Nazionale 32) LOTHAR... Matthaus attacca Cristiano Ronaldo: «È stato il flop dei Mondiali, mi fa pena» Il tedesco ex Inter durissimo con CR7: «Con il suo ego ha danneggiato la sua leggenda e il Portogallo. Messi invece è il giocatore del millennio» ...Argentina-Croazia: Scaloni cambia due uomini. Paredes e Tagliafico dal primo minuto al posto di Lisandro Martinez e Marcos Acuna ...