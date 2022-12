Il Sole 24 ORE

... con il patrocinio dell'Associazione Prestatori Servizi di Pagamento, che ha avuto come filo conduttore l'come strumento di supporto per startup e piccole e medie imprese."Ogni forma di ...... con il patrocinio dell' Associazione Prestatori Servizi di Pagamento , avente come filo conduttore l'come strumento di supporto per startup e piccole e medie imprese. Tra i relatori ... L'Open Banking cresce, si lavora per migliorare l'accessibilità - Il ... Milano, 19 dic. (askanews) - Educazione, accessibilità, innovazione e consapevolezza nell'ambito della finanza per supportare le aziende ...(Teleborsa) - Educazione, accessibilità, innovazione e consapevolezza nell’ambito della finanza per supportare le aziende italiane: questi i temi principali discussi oggi presso il CNEL in un incontro ...