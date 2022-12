Il Papa | Se malato andro' via | gia' firmate le eventuali dimissioni

(Di lunedì 19 dicembre 2022)Francesco rivela di aver firmato una lettera dinel caso di una malattia che ne paralizzi in modo permanente le capacita' decisionali e di governo. E di averlo fatto non di recente, ma ...

Ha suscitato grande interesse la conferma che papa Francesco ha scritto una lettera di dimissioni nel caso di una malattia che ne paralizzi in modo permanente le capacità decisionali e di governo. Il ...Un pensiero anche per l'Ucraina: "La Vergine Maria tocchi i cuori di chi può fermare la guerra. Non dimentichiamo la sofferenza di quel popolo" ...