Eros Ramazzotti in tv | “Michelle è stata il mio grande amore” e non nomina Marica

(Di lunedì 19 dicembre 2022)ospite d’eccezione della puntata di “Domenica In” andata in onda domenica 18 dicembre. In apertura, Mara Venier ha Perizona Magazine.

TGCOM

La figlia di Michelle Hunziker edha anche scritto come didascalia delle sue stories: 'Il corpo che cambia, le abitudini che si adattano'. Parole che non sono servite a placare alcuni ...La figlia di Michelle Hunziker e diha sempre amato fare attività sportiva e lei stessa ha svelato quanto le sia pesato dovervi rinunciare nei primi mesi della sua gravidanza a causa ... Eros Ramazzotti: “Sono single, il mio grande amore è stata Michelle” La Hunziker è rimasta nel cuore del musicista, che però "dimentica" la seconda moglie Marica Pellegrineli, da cui si è separato nel 2019 dopo 10 anni d'amore.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...