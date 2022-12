Elon Musk chiede agli utenti di Twitter se deve lasciare la guida del social | il 57 | 5% risponde di sì

Leggi su tpi

(Di lunedì 19 dicembre 2022)lancia un sondaggio su, glivotano per mandarlo via Glidivorrebbero chelasciasse ladel: a certificarlo è stato un sondaggio lanciato dallo stesso patron di Tesla., infatti, sul suo profiloha lanciato un sondaggio scrivendo: “Dovrei dimettermi da capo di? Mi atterrò ai risultati di questo sondaggio”. Should I step down as head of? I will abide by the results of this poll. —(@) December 18, 2022 Poche ore dopo sono arrivati i risultati: il 57,5% degliha risposto ...