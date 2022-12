E' morta Daniela Giordano | attrice e Miss Italia nel 1966

La Repubblica

Coniugò la bellezza con il cinema. È morta a Palermo, dopo una breve malattia, l'attrice Daniela Giordano: nel 1966, a 19 anni, venne eletta miss Italia. Fu quella una porta d'ingresso nel mondo del cinema. Dall'esordio nel 1967 con ...Giordano a 74 anni: il cordoglio di Miss Italia Nel frattempo sono stati molti i messaggi di cordoglio sui social a cominciare dalla stessa Miss Italia che su Twitter ha scritto: 'Con ... Morta a Palermo Daniela Giordano, ex miss Italia e attrice