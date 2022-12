Argentina Campione del Mondo e Messi da record | ecco tutti i numeri

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Leoha guidato l’al trionfo nel Mondiale in Qatar. Il numero 10, al quinto tentativo, ha finalmente vinto l’unico trofeo che ancora gli mancava.le sue parole: “È pazzesco, si è fatto desiderare, ma è la cosa più bella che ci sia. Lo desideravo moltissimo. Sapevo che Dio me lo avrebbe dato, avevo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::: bufera per l’esultanza in faccia all’Olanda einsulta un avversario! Lionel, chi è la pulceArriva eFootball PES 2021, disponibile da oggi il nuovo videogame Sconcerti su: “Sarà meno decisivo. Rinnovo? I costi saranno fatali”al PSG, parla ...