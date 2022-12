Amichevole 2022 | successo di misura per la Roma | Casa Pia battuto 1-0

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Termina 1-0 il match traPia, matchin preparazione della ripresa della stagione nel 2023. La partita, disputata allo stadio Municipal di Albufeira, è stata decisa dalla rete di Stephan El Shaarawy al 34?. Buone indicazioni dunque per Josè Mourinho, in vista del ritorno in campo a gennaio. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita i ritmi in campo sono molto blandi, con lache tiene spesso il possesso del pallone senza però riuscire a trovare spazi nella fitta linea difensiva avversaria. L’unica azione degna di nota infatti si verifica al 3’, quando Pellegrini serve El Sharaawy sul lato destro dell’area e mette al centro. Il pallone però attraversa tutta l’area di rigore senza che nessuno riesca ad intervenire. Al 7’ poi prova a farsi vedere ilPia, ...

INVIATO AD ALBUFEIRA - Il migliore in campo è stato costretto a fermarsi alla mezz'ora del primo tempo. Ansia per Lorenzo Pellegrini che al 32' della sfidacontro il Casa Pia è stato sostituito per un problema alla tibia sinistra. Il capitano giallorosso dopo uno scontro di gioco ha avvertito un nforte dolore alla tibia: in principio ha ...