Volley | SuperLega | Perugia espugna Monza e prosegue la fuga Vincono Modena | Trento e Civitanova

(Di domenica 18 dicembre 2022) Oggi pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per la dodicesima giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. Tutte le big hanno vinto in contemporanea, evento particolarmente raro in questa annata agonistica.hatocon un secco 3-0 ela propria cavalcata da imbattuta in testa alla classifica generale. I Campioni del Mondo sono stati presi per mano dagli attaccanti Oleg Plotnytskyi (15 punti), Kamil Rychlicki (14) e Wilfredo Leon (13) capaci di dominare contro i brianzoli, che hanno pagato la scarsa vena di Georg Grozer. I Block Devils conservano tredici punti di vantaggio su, che ha regolato Padova con un secco 3-0 per mano soprattutto dell’opposto Adis Lagumdzija (19 punti) e dello ...

Tutto facile per la Cucine Lube Civitanova , che si impone in tre set nella prima giornata di ritorno della regular season di2022/2023 dimaschile contro il Gioiella Prisma Taranto . Inizio del primo parziale combattuto, con i padroni di casa che firmano il break sull'11 - 9 rimanendo avanti fino al 25 - 20 ...... consolidando la leadership ingrazie all'MVP Plotnytskyi. Per Monza Grozer in difficoltà,... Sembra finita ma c'è un sussulto di Galassi (positivo nella serata) e il Veroaccorcia 22 - ...Tutto facile per la Cucine Lube Civitanova, che si impone in tre set nella prima giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile contro il Gioiella Prisma Taranto ...Foto di fonte Emma Villas Siena. Il ritorno, dopo quindici giorni di pausa, alle competizioni nazionali è subito vincente per l’Itas Trentino, a segno questo pomeriggio al PalaEstra di Siena nel match ...