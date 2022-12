Sostenete l' Ucraina per la pace Qatar 2022 | il messaggio di Zelensky

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) "La guerra deve perdere e ladeve diventare campione del mondo". È il cuore del videoche il presidente ucraino Volodymyrha realizzato in occasione della finale dei Mondiali die che non sarà trasmesso su richiesta della Fifa. "Questa Coppa del Mondo ha dimostrato più volte che diversi paesi e nazionalità possono decidere chi è il più forte nel gioco, ma non nel giocare con il fuoco. Su un campo di gioco verde e non su un campo di battaglia rosso. Questo è il sogno di tante persone", dicein un passaggio del suo discorso.