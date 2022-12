"Periferie fuori controllo". Aggredito dal branco Jonathan Bazzi

LA NAZIONE

Perché i dirigenti ripetono: "dobbiamo tornare nelle"; mai: "lasciamo entrare le" Perché restanoquasi tutti i leader sociali, gli intellettuali, gli iscritti dei Circoli (...dalla Grande Muraglia si moltiplicano e rinfocolano invece diverse sfide che rischiano di produrre scosse telluriche in grado di propagarsi dalledell'impero. Tra i mari e le vette ... "Periferie fuori controllo, serve l’Esercito" Lo scrittore ha raccontato la sua esperienza su Twitter e nel corso di un'intervista concessa a Fanpage: "Territorio fuori controllo ..."Non tutto va male per colpa del Pd, ma il Pd come minimo non ha mai presentato un piano organico per manutenere la democrazia" ...