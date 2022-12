Per chi ama l' ironia graffiante e le commedie dal retrogusto agrodolce

(Di domenica 18 dicembre 2022) MAMMALSGenere: black comedyRegia: James Richardson. Con James Corden, Melia Kreiling, Colin Morgan, Sally Hawkins, Samuel Anderson, Henry Lloyd-Hughes. Su Prime Video James Corden e Colin Morgan in “Mammals” (foto di Luke Varley). Uno dei più apprezzati conduttori di late show, il britannico James Corden, sbarca nella serialità delle piattaforme streaming; e lo fa con una miniserie che sembra cucita apposta su di lui, una comedy dal sapore dolceamaro sull’amore di coppia, sul tradimento e la gelosia che può farti impazzire. I coniugi Buckingham (Jamie e la moglie francese Amandine, interpretata dalla bellissima Melia Kreiling) festeggiano il proprio anniversario in un elegante cottage in Cornovaglia, un trionfo di romanticismo inframezzato dalla visione delle balene e dall’inedita e surreale presenza di Tom Jones nei panni di se stesso, al termine del quale però ...

