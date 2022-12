Mondiali 2022 | Messi miglior giocatore e Mbappé capocannoniere

(Di domenica 18 dicembre 2022) (Adnkronos) – Leoè stato premiato comedel Mondiale di Qatar. Il numero 10 dell’Argentina campione del mondo si regala così il doppio riconoscimento. Il titolo dicannoniere va invece al francese Kyliancon 8 reti, compagno di club al Psg. Il premio per ilgiovane va all’argentino Enzo Fernandez, classe 2001 centrocampista del Benfica. Quello diportiere è sempre argentino, Emiliano Martinez, estremo difensore dell’Aston Villa. Mbappe è diventato ilpiù giovane a segnare 12 gol in Coppa del Mondo con i tre gol, che non sono però bastati, segnati nella finale. L’attaccante ha ridato speranza ai Bleus dal dischetto all’80’, prima di fare contro con uno straordinario ...

La Gazzetta dello Sport

La finalissima dell'edizione più strana di sempre dei(si è giocato d'inverno in mezzo al deserto) era molto attesa, e non ha deluso le aspettative. L'avevano dipinto come lo scontro ...Qatar: l'Argentina vince 7 - 5 ai rigori L'analisi - La squadra più forte di tutte non è quella che vincerà il titolo di Paolo Condò La finale - Messi e Mbappé, è la fine del mondo Il ... Video Mondiali Qatar 2022, finale Argentina-Francia: le reazioni e i meme sui social Nico Gonzalez e Martinez Quarta si godono la vittoria della loro Argentina al Mondiale con uno spirito probabilmente diverso, anche se accomunati da una gioia che il loro paese sta rivivendo 36 anni..C'è la conferma ufficiale sulla panchina. Una notizia che interessa da vicino anche l'Italia di Mancini e il difensore del Milan ...