LIVE Sci alpino | SuperG St Moritz 2022 in DIRETTA | Shiffrin in testa davanti a Curtoni | quarta Sofia Goggia Attesa per Bassino

LADEL GIGANTE DELL'ALTA BADIA ALLE 10.00 E ALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL11:50 Seconda parte di gara da dimenticare per Brignone, che perde oltre un secondo nella parte bassa del tracciato. Settima posizione provvisoria per Federica ad 1,25 secondi dalla leader. 11:49 Molto lenta nella prima parte Federica Brignone, che però dimezza lo svantaggio sul primo muro. L'azzurra è a 23 centesimi da. 11:48 Ancora un'ottima gara di Elena, che resta attaccata all'americana Mikaelasino al traguardo. Linee perfette per l'azzurra, che chiude in seconda posizione a 12 centesimi dalla statunitense. E' il momento di Federica Brignone. 11:47 Solo due centesimi di ritardo ...